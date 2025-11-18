【その他の画像・動画等を元記事で観る】 堂本光一が、『劇場版 転生したらスライムだった件 蒼海の涙編』（2026年2月27日公開）にて、物語のカギを握る人物・ゾドン役の声優に決定した。 ■原作はシリーズ累計発行部数5,600万部を突破 スライムに転生した元サラリーマン、リムル＝テンペストが、仲間たちと共に理想の国作りを目指して奮闘する異世界ファンタジー『転生したらスライムだった件』、通称『転ス