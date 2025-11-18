お笑いコンビ・レインボーのジャンボたかおが11日深夜、ニッポン放送のラジオ番組『あののオールナイトニッポン0(ZERO)』(毎週火曜27:00〜28:30)にゲスト出演。コンビ解散の危機を語ったほか、現在の“NG仕事”について打ち明けた。ジャンボたかお○「もう解散しよう」「ボロボロ泣きながら言って…」2016年に結成後、なかなかブレイクしなかったレインボー。当時を振り返ったジャンボは、「全然売れなくて。俺がくさりにくさり。