18日8時46分、JPX日経インデックス400先物期近2025年12月限は前日清算値比205ポイント安の2万9955ポイントで寄り付いた。前日のJPX日経インデックス400の現物終値3万189.72ポイントに対しては234.72ポイント安。 株探ニュース