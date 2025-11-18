DOMOTOの堂本光一（46）がアニメ映画「劇場版転生したらスライムだった件蒼海の涙編」（来年2月27日公開）で声優を務める。「シリーズをご覧になったことがない方も楽しめる作品になっていますので、ぜひ多くの方にワクワクしながらご覧になっていただきたい」と呼びかけた。通称「転スラ」として親しまれており、スライムに転生した元サラリーマンが、仲間たちと共に理想の国づくりを目指して奮闘する異世界ファンタジー