堂本光一（46）が「劇場版転生したらスライムだった件蒼海の涙編」（26年2月27日公開）で、声優として劇場版アニメーションに初挑戦することが17日、分かった。アニメーション作品の声優を務めるのは、テレビアニメ「獣王星」以来、約19年ぶりとなる。サラリーマンが異世界で最弱モンスターのスライムに転生し、仲間たちと理想の国を築いていく人気シリーズ。劇場版第2弾の今作は原作者の伏瀬氏が原案と完全監修を担当し、海