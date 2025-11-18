テレビ朝日系「報道ステーション」（月〜金曜午後9時54分）の大越健介キャスターは17日夜の放送で、高市早苗首相が、台湾有事は集団的自衛権を行使できる「存立危機事態」になり得ると国会で答弁したことをめぐり、自国民に対する日本への渡航自粛要請などさまざまな対抗手段を打ち続ける中国について、「日本に対するネガティブイメージを中国国民に植え付ける、ある種の印象操作にも見えます」と指摘した。今月7日の衆院予算委員