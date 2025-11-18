【増田俊也 口述クロニクル】#59【「時代に挑んだ男」加納典明】（58）「『俺との喧嘩』が一生のテーマ。おまえは誰だという自己検証を続けている」作家・増田俊也氏による新連載スタート。各界レジェンドの生涯を聞きながら一代記を紡ぐ口述クロニクル。第1弾は写真家の加納典明氏です。◇◇◇増田「トランプ現象のような、一種のウエーブを見て具体的にはどう感じますか」加納「どんどん今後もトランピストみた