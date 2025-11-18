ロシアと北朝鮮の間で関係強化が加速しています。プーチン政権は、北朝鮮との軍事協力を積極的にアピールする動きを見せています。【映像】北朝鮮兵がロシア軍の工兵部隊と地雷除去を行っている様子ロシア国防省は14日、ウクライナ軍に占領されていた西部クルスク州で、北朝鮮兵がロシア軍の工兵部隊とともに地雷除去を行っているとして、その映像を公開しました。映像には地雷除去作業のほか、北朝鮮兵らがひざまずいて北朝