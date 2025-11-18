イギリス南部の川の近くで大量のごみの不法投棄が見つかりました。水質への影響が懸念されています。【映像】水質への影響を調べる様子イギリス南部オックスフォードシャー州の川のそばで見つかったごみの山。高さ6mにまで積み上がり、150mにわたって続いていると現地メディアは伝えています。地元住民が9月に見つけ環境庁に通報し、事態の深刻さからイギリス議会でも取り上げられました。「川は危機的状況です。すぐに処理