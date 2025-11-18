堂本光一さん（46）が、『劇場版 転生したらスライムだった件 蒼海の涙編』（2026年2月27日公開予定）で物語の重要なカギを握る劇場版オリジナルキャラクターの声優を務めることが18日、発表されました。シリーズ累計発行部数5600万部を突破した『転生したらスライムだった件』、通称“転スラ”は、スライムに転生した元サラリーマン・リムル＝テンペストが、仲間たちと共に理想の国作りを目指して奮闘する異世界ファンタジーで、