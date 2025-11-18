18日午前8時46分ごろ、北海道、青森県で最大震度1を観測する地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は浦河沖で、震源の深さはおよそ50km、地震の規模を示すマグニチュードは3.6と推定されます。この地震による津波の心配はありません。最大震度1を観測したのは、北海道の新ひだか町と浦河町、青森県の東通村です。【各地の震度詳細】■震度1□北海道新ひだか町浦河町□青森県東通村気象