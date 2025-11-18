11月16日放送のJ-WAVE『UR LIFESTYLE COLLEGE』にて、吉岡里帆が緊張をほぐすためにしていることを語った。【関連】吉岡里帆、台湾での撮影生活で克服したものとは？「つらくなってたの嘘みたい」面接を控えているというリスナーから寄せられた“緊張する場面をどのように乗り越えてきたか”という質問メールを受けて、吉岡は、「私も緊張しいなんですよね」「私は緊張すると手汗がすっごい出てきて、もうキンキンに冷えちゃうんで