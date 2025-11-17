三重県桑名市の住宅街に、週に1日だけオープンする小さな塩パン専門店があります。プレハブ小屋で女性店主が焼くのは、あんバターや明太大葉など10種類以上の塩パン。素材と製法にこだわり、行列ができるほどの人気店となっています。 ■週に一度だけ開くたった2坪の“塩パン専門店” 三重県桑名市の住宅街にある、青いプレハブが目印の塩パン専門店「ヒラノベーカリー」。 客：「