全国に多彩な宿泊施設を展開する「リロホテルズ＆リゾーツ」で、現在、映画公開中のアニメ『鬼滅の刃』とのコラボキャンペーンが開催中だ。宿泊者限定の特別ルームや館内装飾、ここでしか聴けない録りおろしボイスなど、ファン心をくすぐる仕掛けが盛りだくさん。炭治郎や禰豆子たちがおでかけスタイルに身を包みお出迎えする、家族旅行や女子旅にもぴったりの心躍る宿泊体験となっている！【写真】栃木県那須塩原市にある温泉旅館