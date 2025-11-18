18日 午前5時27分頃、伊豆諸島で震度2を観測する地震がありました。この地震による津波の心配はありません。この地震で、静岡県内では東伊豆町で震度1を観測しています。この地震の震源地は新島･神津島近海、震源の深さは10キロメートル、地震の規模を示すマグニチュードは3.2と推定されています。