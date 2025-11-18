マキアージュが、11月21日発売の限定メイクアップコレクション「Bloom Collection」で新しい自分との出会いを応援♡世界的ヒット曲「Magnetic」で注目のK-POPガールズグループ「ILLIT」のIROHAさんを起用し、楽曲カバーとオリジナルダンスで魅力を披露。リップやアイシャドウなど全7品のコレクションは、繊細なマーブルやアクセントラメで華やかに未来を彩ります♪ Bloom Collectionの魅力と