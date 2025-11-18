アメリカのトランプ大統領は17日、サウジアラビアに最新鋭のステルス戦闘機「Fー35」を売却すると表明しました。トランプ大統領：私たちはイランの核能力を壊滅させた。（サウジアラビアに）Fー35を販売する。トランプ大統領は記者団に対し、「Fー35戦闘機」の購入をサウジアラビアが求めていると明かし、売却を表明しました。「Fー35」は最新鋭のステルス戦闘機で、中東ではイスラエルだけが保有していることから、複数のアメリカ