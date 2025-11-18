ラオスを公式訪問する天皇皇后両陛下の長女愛子さまは17日夜、首都のビエンチャンに到着されました。【映像】花束を受け取る愛子さま愛子さまは、17日夜ラオスに到着すると、宿泊先の首都ビエンチャンのホテルに向かわれました。ホテルのロビーでは民族衣装を着た女性による伝統舞踊が披露されたほか、愛子さまは花束を手渡されるなど100人近くの歓迎を受けました。今年は日本とラオスの外交関係樹立から70周年にあたり、愛