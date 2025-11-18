東京市場ピボット分析（新興国通貨） ピボット分析 ランド円 終値9.04高値9.08安値9.01 9.15ハイブレイク 9.11抵抗2 9.08抵抗1 9.04ピボット 9.01支持1 8.97支持2 8.94ローブレイク シンガポールドル円 終値119.11高値119.21安値118.83 119.65ハイブレイク 119.43抵抗2 119.27抵抗1 119.05ピボット 118.89支持1 118.67支持2 118.51ローブレイ