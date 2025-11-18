山口県下関市は１７日、前田晋太郎市長らが参加し、中国江蘇省蘇州市で１９日に開催する予定だった「下関港蘇州セミナー」について、中国側からの申し出を受け、開催延期にしたことを明らかにした。下関市によると、同市・下関港と蘇州市・江蘇太倉港間には蘇州下関フェリー（下関市）の定期航路がある。セミナーは定期航路の有用性などを中国の港湾関係者らにＰＲするのが狙いで、日中双方で計約２００人が参加する予定だった