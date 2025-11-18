11月18日（火）の『ロンドンハーツ』では、「テレビ番組を徹底調査！芸人リアルパワーランキング2025」が放送される。【映像】最新回はTVerで無料見逃し配信中！今回は、芸人としてのタレントパワーがどのくらいあるのか、番組独自のリサーチ方法で徹底調査。2025年1月〜9月までに放送された民放の主なバラエティ番組118番組を対象に「出演数」「テレビ欄掲載回数」など5項目に分けて調査。番組内での活躍度を問われる禁断の企画を