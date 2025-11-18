ロサンゼルス・ドジャースが11月14日、Instagramを更新。大谷翔平（31）からのメッセージ動画を投稿した。 「A message from Shohei.」と投稿されたのは、ブラウンのニットに身を包んだ私服姿の大谷がカメラに向かってメッセージを送る動画。大谷は「Buenas tardes, fanaticos」と流暢なスペイン語であいさつし、「I appreciate your support.」「Thank you.」と笑顔でファンに感謝を伝えた。