眉の描き方がきれいなだけで、清潔感が漂い、顔全体が引き締まり、若々しくも見えます。メイクをほとんどしない人であっても、眉だけは描くという人がいるように、多くの人にとって強化したいメイクポイント！今回は、ヘアメイクの筆者が眉メイクの基本をご紹介します。【詳細】他の記事はこちら【基本の眉】美しい眉毛・残念な眉毛の違いは？眉毛は、時代のトレンドを表し、毎年少しずつ変化していきます。同時に、自分の年齢やそ