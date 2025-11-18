NHK大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」も最終盤ですが、皆さんも楽しんでいますか？余談なのですが、視聴者の方よりこんなご意見をいただきました。「江戸時代の人は髪型がダサ過ぎる。蔦重役の横浜流星がかわいそう」とか云々。額の上から頭頂部まで剃り上げて、残った髪を後頭部で束ねるというヘアスタイルは、確かにインパクト強烈です。なぜこのような髪型になったのか？今回はその謎に迫ってみましょう！※関連記事：