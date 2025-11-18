ジップ付き保存バッグって、メーカー品だと作りがしっかりしている分ちょっとお高いですよね。かといって、プチプラ商品だと作りが頼りないものが多い印象…。そんな中、ダイソーで見つけたフリーザーバッグは、11枚入りで110円とコスパ抜群！しかも厚手で丈夫なので、ガシガシ使えるのが嬉しいです♡【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：ジィーっと音が出るスライダーフリーザーバッグ（Mサイズ）価格：￥110（税込）サ