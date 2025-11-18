空母なのに「年中無休の観光地」 しかし動き出す!?2025年11月10日から14日までの4日間、タイの首都バンコク近郊に所在する大規模イベント施設「インパクト」で、防衛・セキュリティ展示会「ディフェンス＆セキュリティ2025」が開催されました。取材のため同展示会を訪れた筆者（竹内 修：軍事ジャーナリスト）は、スペインの造船企業「ナバンティア」の展示ブースに目を引かれました。 【え…！】これがチャクリ・ナルエベトに「