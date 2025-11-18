広島の久保修外野手（２５）が１７日、秋季キャンプ首位打者締めに意欲を示した。現在実戦６試合でチームトップの打率・４４０をマーク。１８日からの最終クールで予定されている紅白戦でさらにアピールし、昨季の秋季キャンプ首位打者から今季の飛躍につなげた中村奨成外野手（２６）に続く。充実の秋を過ごす久保の表情は明るい。バットで結果が残っている。それ以上に自らが課題と認識していた、追い込まれてからの対応に光