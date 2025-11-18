ドイツの開発会社「BlueBackpack」が制作を手掛けた3D探索アドベンチャー『The Berlin Apartment』（PC（Steam）／PS5／Xbox）が、本日18日に発売となった。【写真】『The Berlin Apartment』スクリーンショット本作品はウィッシュリストが全世界で10万件を突破している注目作。2026年1月に開催される「台北ゲームショウ」が主催するアジア最大級のインディーゲームアワード「Indie Game Award 2026」ベストナラティブ部門のフ