今回ご紹介するのは、ダイソーで見つけた『はさめるスポンジ』。グローブのように手をポケットに入れてお掃除ができる浴室用スポンジです。繊維状のふわふわな素材がびっしり詰まっていて、水だけで汚れをスッキリ落とせるのも嬉しいポイント！手でつかむようにして洗えるので、曲面にもフィットしてお掃除しやすいですよ。【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：はさめるスポンジ価格：￥110（税込）販売ショップ：ダイソーJAN