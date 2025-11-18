エチオピアでマールブルグ病により3人が死亡したと、現地保健当局が17日（現地時間）に発表した。ロイター通信などによると、エチオピア保健当局は同日の声明で「マールブルグウイルスに感染した3人が死亡した」とし、「さらに別の3人の死亡者についても、この疾病との関連が疑われている」と明らかにした。保健当局は、新規感染者数全体は公開していないものの、確定患者と接触した129人を隔離して観察していると付け加えた。世界