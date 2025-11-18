サッカーの2026年W杯北中米大会欧州予選は17日に最終節の6試合が行われ、A組のドイツとG組のオランダがぞれぞれグループ首位を決めて本大会出場を決めた。ドイツは19大会連続21度目、オランダは2大会連続12度目の出場となる。ドイツは敗れれば2位転落の首位攻防戦でスロバキアに6―0と圧勝。FWサネが2得点するなど前半からゴールを重ね、5勝1敗としてホームで歓喜の瞬間を迎えた。オランダはホームでリトアニアに4―0で快勝