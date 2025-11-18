警視庁に重大な不祥事が発覚した。全国最大規模の違法スカウト組織として「匿名・流動型犯罪グループ（トクリュウ）」と位置付け、警察当局が組織をあげて摘発を進める「ナチュラル」。11月12日、この巨大犯罪組織に捜査情報を漏らしたとして、警視庁暴力団対策課の警部補、神保大輔容疑者（43）が地方公務員法（守秘義務）違反の容疑で逮捕された。今年1月下旬、「ナチュラル」関係先を家宅捜索する警視庁捜査員©時事