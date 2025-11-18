ロシアとの戦争が長期化する中、ウクライナのゼレンスキー大統領はフランスのマクロン大統領と会談し、大規模な防衛協力に合意しました。【映像】握手をするゼレンスキー大統領とマクロン大統領会談は17日フランスのパリで行われ、両首脳はウクライナがフランス製の戦闘機「ラファール」を最大で100機購入することで合意しました。さらに、弾道ミサイルを迎撃できる防空システム8基や、ドローンも含まれています。「（この合