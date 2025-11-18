気象台は、午前8時17分に、大雪警報を青森市、黒石市、十和田市に発表しました。【警報エリアを確認】【大雪警報】青森県・青森市、黒石市、十和田市に発表 18日08:17時点津軽、三八上北では、18日夕方まで大雪に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■青森市□大雪警報【発表】積雪18日夕方にかけて警戒・山沿い12時間最大降雪量50cm□なだれ注意報18日にかけて注意■弘前市□なだれ注意報18日にかけて注意