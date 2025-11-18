11月25日発売の乃木坂46の久保史緒里が表紙・巻頭を飾る「blt graph.vol.113」の表紙・別冊付録ポスター、ポストカードの画像が解禁された。【写真】自然あふれる公園で撮られたナチュラルな笑顔SHOT表紙のカットは、彼女の表情がはっきりとわかるカットが採用された。白と黒との対照的な配色が、透明感溢れる彼女をより印象づけている。久保は2016年に乃木坂46に3期生として加入。11月26日、27日の「乃木坂46 久保史緒里 卒業コン