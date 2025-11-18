NTTドコモは、キャンペーン対象企業のポイントをdポイントに交換すると、交換額の10％を増量するキャンペーンを11月1日から2026年1月5日まで実施する。対象となるポイントプログラムは、UCポイント、永久不滅ポイント、くらしTEPCOポイント、ドットマネー、ふるなびコイン、PeX、ベネポ、リクルートポイント、JALマイルなど。各ポイントごとに開始時期、交換条件などが異なる場合がある。増量分のポイントは2026年2月末ごろに進呈