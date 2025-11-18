オリックスのディアスとオリバレスが17日、自由契約選手公示された。ディアスは来日1年目の今季、50試合に出場して、打率.228、2本塁打、6打点。同じく今季からプレーしたオリバレスも11試合に出場して、打率.182、0本塁打、0打点と期待に応えられなかった。