元お笑いコンビ・尼神インターの誠子さんは11月16日、自身のInstagramを更新。ワイルド系イケメン男性とのツーショットを公開しました。【写真】誠子＆ワイルド系イケメンのツーショット「『パンクだね』と言ってくれた」誠子さんは「いらっしゃいませ、yOshiさん」とつづり、3枚の写真を投稿。1枚目にワイルド系のイケメンバンドマンとのツーショットを載せました。ポッドキャスト番組「誠子食堂らじお」で共演した時の様子のよう