記者団と話すトランプ米大統領（左）と、FIFAのインファンティノ会長＝17日、ワシントンのホワイトハウス（AP＝共同）【ワシントン共同】トランプ米政権は17日、米国がカナダ、メキシコと共催するサッカーの2026年ワールドカップ（W杯）のチケット保持者が米国へのビザを優先的に取得できるよう新たなビザ面接の予約システムを設けると発表した。厳格な移民対策を掲げる米国への渡航に伴う懸念を和らげ、多くの外国人観客を呼び