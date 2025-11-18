ジェームズ・キャメロン監督による『アバター』シリーズ最新作『アバター：ファイヤー・アンド・アッシュ』より、アクション満載の“炎の決戦”を描く日本版予告編が届けられた。 ﻿ 映像の冒頭では、『アバター』と『アバター：ウェイ・オブ・ウォーター』で歩んできた壮大でエモーショナルな物語の一部が綴られている。『アバター』では、“ア