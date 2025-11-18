アナウンサーとして活躍する平井理央さんは1年前にチョコレート事業で起業し、会社の代表も務めています。肌荒れや体重が気になり、どこか食べることに罪悪感があるチョコレートの概念を変えようと奮闘する今を追いました──。 【写真】現地で初めて知った「南国のフルーツの味がする」乾燥前のカカオの果肉 など（全12枚） フジテレビ時代からチョコが欠かせなかった ── アナウンサーとして