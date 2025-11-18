往年の人気刑事コメディ映画シリーズを、リーアム・ニーソン主演でリブートした『裸の銃を持つ男』は日本での劇場公開が見送られたが、デジタル配信で楽しむ事ができる。2026年1月21日からはブルーレイ＆DVDも発売予定。抱腹絶倒のおバカコメディが令和にカムバックだ。 ※Amazon のアソシエイトとして、THE RIVERは適格販売により収入を得ています。 オリジナル版では、レスリー・