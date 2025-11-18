「シーズン1の時は、お世話になりました」。香港で開催された「・オリジナル・プレビュー 2025」の後、THE RIVERの単独取材に応じた真田広之は述べた。「SHOGUN 将軍」シーズン1配信前に都内でもインタビューを実施したが、今度はシーズン2だ。 エミー賞では歴史上最多18冠。ハリウッド製作だが、日本の時代劇が世界を席巻した。「シーズン1のプロモーションをしている時は、ま