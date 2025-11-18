S葉さんは、彼氏・E原さんとのセックスについて悩んでいます。実は、E原さんは「膣内射精障害」を抱えており、セックスをしても射精できません。E原さんのデリケートな問題を知り、S葉さんは理解しようと努力します。一時は、ギクシャクしてしまった2人ですが、再び歩み寄り…。紙屋束実(@kamiya.tsukami)さんが描く、パートナーの性の問題『カレは最後までイカナイ』をダイジェスト版でごらんください。