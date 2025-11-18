女優の郄石あかり（22）がヒロインを務めるNHK連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）は18日、第37回が放送され、松江唯一の舶来品店「山橋薬舗」の店主・山橋才路役を演じる俳優の柄本時生（36）が初登場。制作統括の橋爪國臣チーフ・プロデューサー（CP）に起用理由などを聞いた。＜※以下、ネタバレ有＞「バイプレイヤーズ」シリーズやNHK「阿佐ヶ谷姉妹ののほほんふたり暮らし」など