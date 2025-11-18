女優の郄石あかり（22）がヒロインを務めるNHK連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）は18日、第37話が放送され、松江唯一の舶来品店「山橋薬舗」の店主・山橋才路役を演じる俳優の柄本時生（36）が初登場。2011年度前期「おひさま」以来14年半ぶり2作目の朝ドラ出演を果たした。今月13日には、ロックバンド「ゲスの極み乙女」のドラマー「ほな・いこか」としても活動している女優・さとうほ