カルビーの人気シリーズ「ポテトチップス しあわせバタ～」から、クリーミーな甘じょっぱさが楽しめる期間限定フレーバーが登場します。ブランド誕生15周年を迎える今年、「しあわせバタ～」らしさはそのままに、マスカルポーネチーズをより引き立たせた特別な味わいに仕上げた新作♡全国のコンビニで気軽に楽しめるのも嬉しいポイント。ひとくちで満たされるス