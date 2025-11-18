COP30の会合に出席後、報道陣の取材に応じる韓国の金星煥環境相＝17日、ブラジル・ベレン（共同）【ベレン共同】韓国の金星煥環境相は17日、国内61基の石炭火力発電所のうち40基を2040年までに廃止すると表明した。残り21基については、国民的議論や経済情勢などを検討した上で具体的な計画を来年策定する。ブラジルで開催中の国連気候変動枠組み条約第30回締約国会議（COP30）の会合で明らかにした。石炭火力の段階的廃止を目