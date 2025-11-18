¢®ÀÐ¤¢¤«¤ê¤¬¥Ò¥í¥¤¥ó¤ÎNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¡ËÂè37ÏÃ¤¬18Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£¢¨°Ê²¼¥Í¥¿¤Ð¤ì¤ò´Þ¤ß¤Þ¤¹¡£¤¢¤é¤¹¤¸¤Ï¡¢¥Ø¥Ö¥ó¡Ê¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¡Ë¤Î¤ª¼êÅÁ¤¤¤µ¤ó¤«¤é¤Î¥¯¥Ó¤ò²óÈò¤¹¤ë¤¿¤áÊ³Æ®¤¹¤ë¥È¥­¡Ê¢®ÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ë¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¶õ²ó¤ê¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£¥Ø¥Ö¥ó¤¬µá¤á¤ë¡Ö¥Ó¥¢¡×¤ò¸«¤Ä¤±¤è¤¦¤È¡¢²ÈÂ²¤Ë¤âÁêÃÌ¤¹¤ë¤¬Åª³°¤ì¤ÊÅú¤¨¤Ð¤«¤ê¡£¡Ö¥¯¥Ó¤À¡Á¡×¤ÈÃ²¤¯¥È¥­¤Ë¡¢¶Ó¿¥¡ÊµÈÂôÎ¼¡Ë¤Ï¡Ö¥Ó¥¢¡×¤Ï»³¶¶ÌôÊÞ¤Ç¹ØÆþ¤Ç¤­¤ë¤È¶µ