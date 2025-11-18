私はナツメ。夫のカズキとのあいだには幼稚園に通う娘が2人（年長のハナ、年少のリン）います。義母の近くに住むようになってから、義母は何かとカズキを呼び出します。その度家族みんなで出かけるのがわが家のお決まりになっていました。義母が寂しいのかもと思い、大変でも同行していたつもりです。しかしカズキから「今度から俺ひとりで来てほしいんだって」と告げられ、驚いてしまいました。ひょっとしたらこれまでは、私が建